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Епископат УПЦ судится с Зеленским за отобранные украинские паспорта и санкции

Соня ЛукашоваВторник, 4 апреля 2023, 12:18
Епископат УПЦ судится с Зеленским за отобранные украинские паспорта и санкции
В центре – Сергей Аницой (архиепископ Ладыжинский Сергей). Фото: Украинская православная церковь

Священнослужители Украинской православной церкви судятся с президентом Владимиром Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства.

Источник: реестр судебных решений

Детали: "Украинская правда" нашла в реестре 5 исков от священнослужителей, которые касаются лишения гражданства или введения против них санкций в декабре 2022 года.

Валентин Егоренко (митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий) просит Верховный суд отменить указ Зеленского от 28 декабря. Этим указом нескольких представителей УПЦ лишили гражданства. Иск Егоренко еще не рассмотрен.

Сергей Аницой (архиепископ Ладыжинский Сергей) оспаривает то же решение президента. Заявление Аницоя пока вернули из-за ошибок в оформлении. Однако мужчина имеет право обратиться в суд повторно.

Виктор Шинкарев (архиепископ Константиновский Паисий) и Андрей Коваленко (митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука) подали в суд из-за другого указа Зеленского. 11 декабря президент ввел в действие санкции против ряда священнослужителей.

Шинкарев и Коваленко просят их отменить. Их иски еще на рассмотрении суда.

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У Владислава Быкова (архиепископа Арцизского Виктора) забрали украинское гражданство не указом президента, а решением Государственной миграционной службы.

Основанием стала информация Службы безопасности Украины о том, что у Быкова есть иностранный, а именно российский паспорт. Кроме того, он якобы поддерживает враждебную Украине "политику русской православной церкви и ее руководителя, благословившего вооруженную агрессию российских войск".

Быков получил украинское гражданство в июне 2014 года по территориальному происхождению: его дед родился в Украине. При этом священнослужитель являлся гражданином РФ, однако, по его утверждению, постоянно проживал в Украине.

Вступая в украинское гражданство, он обязался выйти из российского. По данным миграционной службы, мужчина этого так и не сделал – не сдал свой паспорт РФ.

Сам Быков утверждает, что пытался это сделать, но и не получил ответа от российского консульства. Поэтому якобы уничтожил иностранный документ "путем сожжения".

Уверяет, что не пользовался им, "считает себя украинцем по национальности и этническому происхождению", "с неописуемым уважением относится к Украине как государству и с 2000 года постоянно работает на благо Украины".

Быков просит отменить решение миграционной службы от 27 декабря, которым аннулировали его паспорта.

Что было раньше: 1 декабря президент Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Позже в течение двух недель Зеленский ввел в действие несколько решений о персональных санкциях в отношении ряда церковников УПЦ МП.

В ответ синод УПЦ МП попросил президента разблокировать деятельность подсанкционных епархий, а также потребовал публичных извинений от "Квартала 95" и "1+1" за шутки о религии.

Темы: УПЦ МПсанкции
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