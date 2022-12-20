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Синод УПЦ МП просит Зеленского снять санкции, а "Квартал 95" – извиниться за шутки

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 декабря 2022, 16:25
Синод УПЦ МП просит Зеленского снять санкции, а Квартал 95 – извиниться за шутки
ФОТО ИЛЛЮСТРАТВИНО: ПРЕСС-СЛУЖБА УПЦ МП

Синод Украинской православной церкви попросил президента Владимира Зеленского разблокировать деятельность подсанкционных епархий, а также требует публичных извинений от "Квартала 95" и "1+1" за шутки о религии.

Источник: обращение синода

Прямая речь: "С началом вторжения Российской Федерации на территорию Украины, Украинская православная церковь первая среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и выразила свою безусловную поддержку территориальной целостности нашей Родины. 

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На этом фоне большим огорчением являются те многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, которые звучат в сторону Украинской православной церкви.

Мы уважительно обращаемся к Вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающей религиозную вражду в стране. Разблокировать деятельность религиозных организаций, попавших под санкции вместе со своими архипастырями. Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины".

Детали: Речь идет, в частности, о законопроектах № 7403, № 8012, № 8221, № 8262 от 05.12.2022, которые, как утверждает УПЦ, не соответствуют международному праву и Конституции Украины, устанавливают преимущества и ограничения, чем нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих украинцев и ликвидацию УПЦ.

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Синод недоволен также тем, что против священнослужителей применили персональные санкции. По их мнению, это является грубым вмешательством в деятельность религиозных организаций: "Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий, которые охватывают десятки тысяч верующих, и оказывают масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения". 

Кроме того, синод возмущен риторикой ненависти и религиозной вражды, которая якобы "безнаказанно культивируется в украинском обществе". 

Прямая речь: "В этот день (7 декабря - ред.) в телевизионном эфире и YouTube канале под названием "Официальный канал Чисто News" было обнародовано видео передачи "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". В течение почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешки и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание религиозной вражды.

В связи с этим, духовенство и миряне УПЦ обратились к руководству телеканала "1+1" и авторскому коллективу студии "Квартал 95" с требованием принести публичные извинения за передачу и изъять ее из информационного пространства, а также в правоохранительные органы для надлежащего расследования этого позорного сюжета. Ждем, что авторы сценария указанной передачи, ее ведущие и актеры сделают надлежащие выводы и принесут извинения".

Предыстория:

Темы: УПЦ МПрелигияЗеленскийсанкции
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