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Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину – разведка

Евгений КизиловВторник, 4 апреля 2023, 16:21
Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину – разведка
Андрей Юсов. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

В Главном управлении разведки Украины считают, что в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского виноват сам президент РФ Владимир Путин.

Источник: официальный представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на Путине и на всем его рашистском режиме, и за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей, независимо от того, погибли ли они из-за "досадной случайности", или получили справедливый приговор от внутренних сил сопротивления или государства Украина".

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Детали: Прогнозируя перспективы для "других Татарских", Юсов отметил, что российским пропагандистам будет значительно безопаснее в украинских тюрьмах, чем в России.

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), еще 30 человек получили ранения.
  • По подозрению в убийстве российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

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Темы: разведкапропагандаРосcияубийство
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