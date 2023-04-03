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Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 12:19
Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 
Кремль, фото с сайта kremlin.ru

Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Источник: РИА Новости, ТАСС и "Дождь"

Детали: Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге "теракт" в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением "агентуры" из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

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По утверждению НАК, задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией. 

Следователи устанавливают мотивы Треповой, заявили в Следственном комитете РФ.

Тем временем муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Об этом сообщила Либертарианская партия России, членом которой он является.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом" и за ним может стоять "киевский режим".

По его словам, Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об убийстве Татарского, а следствие делает "достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых". 

Прямая речь Пескова: "Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта. 

Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину

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Темы: РосcияНавальныйубийствопропаганда
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