Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 12:19
Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 
Кремль, фото с сайта kremlin.ru

Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Источник: РИА Новости, ТАСС и "Дождь"

Детали: Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге "теракт" в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением "агентуры" из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

По утверждению НАК, задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией. 

Следователи устанавливают мотивы Треповой, заявили в Следственном комитете РФ.

Тем временем муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Об этом сообщила Либертарианская партия России, членом которой он является.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом" и за ним может стоять "киевский режим".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об убийстве Татарского, а следствие делает "достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых". 

Прямая речь Пескова: "Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта. 

Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину

УП, дополнено
Темы: РосcияНавальныйубийствопропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Росcия
Собирал информацию о ВСУ и пытался сбежать в Беларусь: на границе поймали шпиона РФ
Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину – разведка
Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как "бешеных псов" после ликвидации Татарского
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: