Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 

Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Источник: РИА Новости, ТАСС и "Дождь"

Детали: Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге "теракт" в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением "агентуры" из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

Реклама:

По утверждению НАК, задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией.

Следователи устанавливают мотивы Треповой, заявили в Следственном комитете РФ.

Тем временем муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Об этом сообщила Либертарианская партия России, членом которой он является.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом" и за ним может стоять "киевский режим".

По его словам, Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об убийстве Татарского, а следствие делает "достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых".

Прямая речь Пескова: "Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта.

Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года".

Предыстория: