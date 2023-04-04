Ликвидация Татарского: Трепову отправили в СИЗО на два месяца

Скрин с видео из зала суда

Суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Дарью Трепову, задержанную по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский.

Источник: российский РБК

Детали: Басманный суд Москвы санкционировал арест Треповой до 2 июня. Об этом просило следствие. Заседание проходило в закрытый режим.

Суд отказал защите, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

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