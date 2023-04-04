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Ликвидация Татарского: Трепову отправили в СИЗО на два месяца

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 апреля 2023, 19:14
Ликвидация Татарского: Трепову отправили в СИЗО на два месяца
Скрин с видео из зала суда

Суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Дарью Трепову, задержанную по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский.

Источник: российский РБК

Детали: Басманный суд Москвы санкционировал арест Треповой до 2 июня. Об этом просило следствие. Заседание проходило в закрытый режим. 

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Суд отказал защите, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского. 
  • По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию организаторов преступления из Украины якобы принесла на "творческий вечер" Татарского статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее пропагандисту. 
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве Татарского.
  • Следственный комитет РФ также утверждает, что теракт планировали и организовали с Украины, а Трепова придерживается "оппозиционных взглядов" и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией. В ФБК отвергли связь со взрывом.

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Темы: РосcиясударестСИЗО
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