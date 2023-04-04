Ответственность за ликвидацию Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия"

Ответственность за организацию убийства пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Ранее ей приписывали убийство Дугиной.

Источник: "Медуза", телеграм-канал "Роспартизан" и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине

Прямая речь НРА: "Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб".

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Детали: Там подчеркнули, что акция не была направлена против мирных граждан, а "все пострадавшие входят в число активных сторонников войны".

Представители организации также призвали российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по этому делу, и "другим невинным людям".

Напомним: В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что за убийством дочери Александра Дугина Дарьи тоже стоит "Национальная республиканская армия".

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До его заявления упоминаний об этой организации в интернете не было.

2 апреля, в день гибели Владлена Татарского, бывший депутат намекнул в СМИ, что знает убийц "военкора", но пока ожидает "официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию".

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