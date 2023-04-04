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Ответственность за ликвидацию Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия"

Евгений КизиловВторник, 4 апреля 2023, 20:44
Ответственность за ликвидацию Татарского взяла на себя Национальная республиканская армия
Владлен Татарский, фото из Telegram

Ответственность за организацию убийства пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Ранее ей приписывали убийство Дугиной.

Источник: "Медуза", телеграм-канал "Роспартизан" и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине

Прямая речь НРА: "Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб".

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Детали: Там подчеркнули, что акция не была направлена против мирных граждан, а "все пострадавшие входят в число активных сторонников войны".

Представители организации также призвали российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по этому делу, и "другим невинным людям".

Напомним: В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что за убийством дочери Александра Дугина Дарьи тоже стоит "Национальная республиканская армия".

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До его заявления упоминаний об этой организации в интернете не было.

2 апреля, в день гибели Владлена Татарского, бывший депутат намекнул в СМИ, что знает убийц "военкора", но пока ожидает "официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), еще 30 человек получили ранения.
  • По подозрению в убийстве российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Темы: Росcияпропагандаубийство
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