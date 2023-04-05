Разминирование Украины обойдется в более чем $37 млрд – Шмыгаль
Среда, 5 апреля 2023, 02:45
По оценке Всемирного банка, разминирование обойдется Украине в 37,4 млрд долларов.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, цитирует Правительственный портал
Детали: Он уточнил, что потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов.
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Шмыгаль добавил, что лидерами в поддержке гуманитарного разминирования являются Европейский Союз, США, Канада и Япония.
По его словам, сейчас к разминированию привлечено 16 млн долларов международной технической помощи.