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Разминирование Украины обойдется в более чем $37 млрд – Шмыгаль

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 02:45
Разминирование Украины обойдется в более чем $37 млрд – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

По оценке Всемирного банка, разминирование обойдется Украине в 37,4 млрд долларов.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, цитирует Правительственный портал

Детали: Он уточнил, что потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов.

Шмыгаль добавил, что лидерами в поддержке гуманитарного разминирования являются Европейский Союз, США, Канада и Япония.

По его словам, сейчас к разминированию привлечено 16 млн долларов международной технической помощи.

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Темы: ШмыгальразминированиеВсемирный банк
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