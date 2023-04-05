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"Укроборонпром" трансформируют в 5 отраслевых холдингов – гендиректор

Ирина БалачукСреда, 5 апреля 2023, 11:21
Укроборонпром трансформируют в 5 отраслевых холдингов – гендиректор
Юрий Гусев. Фото из Facebook Укроборонпрома

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют трансформировать в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных объединений.

Источник: гендиректор госконцерна Юрий Гусев в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гусева: "Это (будет) управляющая компания, которая принадлежит государству. Далее корпоративному центру принадлежат отраслевые холдинги, и они, в свою очередь, имеют пакеты акций производственных предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Мы планируем, что 63 предприятия станут основой для пяти отраслевых научно-производственных объединений – бронетехника, авиаремонт, высокоточное вооружение и боеприпасы, радарные системы и морские системы. И это все должно быть совсем в новом формате – в соответствии с принципами корпоративного управления OECD, стандартов НАТО".

Детали: Еще одним холдингом, по словам Гусева, может стать направление беспилотной авиации, которое сейчас активно развивается.

Гендиректор уточнил, что с учетом одного нового предприятия сейчас в госконцерне 119 компаний. 

Три предприятия, которые занимаются покупкой вооружения на внешних рынках, передали за время войны в Министерство обороны (два из них – временно).

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Гусев добавил, что некоторые предприятия не войдут в отраслевые холдинги (например, спецэкспортеры) и будут в прямом подчинении корпоративного центра.

Он напомнил, что модель трансформации концерна в современную оборонную компанию реализуется в рамках отдельного закона, который президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2021 года, и в рамках решения Кабмина от 21 марта этого года о создании АО "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".

Гусев сообщил, что чуть больше чем за год "Укроборонпром" трансформировал 28 государственных предприятий в ООО.

Он также объяснил, что форму АО для "Украинской оборонной промышленности" выбрали для того, чтобы, с одной стороны, соответствовать стандартам корпоративного управления, с другой – стать партнером для международных компаний, с которыми "Укроборонпром" начал активно сотрудничать еще до начала полномасштабной войны.

Темы: Укроборонпромреформы
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