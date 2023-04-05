Кремль боится новой волны мобилизации, хотя имеет проблемы с "военной силой" – CNN
Кремль имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы", но опасается запуска новой волны мобилизации в России.
Источник: CNN со ссылкой на западных чиновников
Прямая речь: "(Россия - ред.) признала, что ей нужно еще 400 000 военнослужащих, и это не только для конфликта (в Украине - ред.), но и для новых формирований, которые будут размещены на новой границе с НАТО и Финляндией"
Как они это сделают, пока непонятно".
Детали: По мнению собеседников СNN, Россия имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы". Агрессор не прилагает усилий для запуска второй волны мобилизации и испытывает трудности с подготовкой людей.
Прямая речь: "Сможет ли население выдержать еще один раунд мобилизации и действительно ли Кремль хочет проверить устойчивость населения к этому, пока непонятно. Однако тот факт, что они этого не сделали (не начали вторую волну мобилизации - ред.), указывает на то, что они имеют определенные опасения по этому поводу".
Что этому предшествовало:
- В конце марта в Кремле в очередной раз заверили, что не планируют второй волны мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.
- 13 сентября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что мобилизации в РФ не будет. Мобилизация началась 21 сентября.
- Во время "первой волны" в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек.
- В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.