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Кремль боится новой волны мобилизации, хотя имеет проблемы с "военной силой" – CNN

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 15:02
Кремль боится новой волны мобилизации, хотя имеет проблемы с военной силой – CNN
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы", но опасается запуска новой волны мобилизации в России.

Источник: CNN со ссылкой на западных чиновников 

Прямая речь: "(Россия - ред.) признала, что ей нужно еще 400 000 военнослужащих, и это не только для конфликта (в Украине - ред.), но и для новых формирований, которые будут размещены на новой границе с НАТО и Финляндией"

Как они это сделают, пока непонятно".

Детали: По мнению собеседников СNN, Россия имеет проблемы с формированием "подготовленной военной силы". Агрессор не прилагает усилий для запуска второй волны мобилизации и испытывает трудности с подготовкой людей.

Прямая речь: "Сможет ли население выдержать еще один раунд мобилизации и действительно ли Кремль хочет проверить устойчивость населения к этому, пока непонятно. Однако тот факт, что они этого не сделали (не начали вторую волну мобилизации - ред.), указывает на то, что они имеют определенные опасения по этому поводу".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце марта в Кремле в очередной раз заверили, что не планируют второй волны мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.
  • 13 сентября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что мобилизации в РФ не будет. Мобилизация началась 21 сентября.
  • Во время "первой волны" в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Темы: Росcиямобилизациявойнаармия
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