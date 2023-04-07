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В Украине погиб еще один воин из Грузии: число погибших грузин превысило 40

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 13:49

На войне в Украине погиб уроженец грузинского города Зугдиди Арсен Кецбая.

О его смерти сообщили сослуживцы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Последние годы Кецбая жил в Украине и служил в рядах ВСУ, детализирует издание. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

Это уже четвертое с начала апреля сообщение о гибели грузинского бойца в Украине.

1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета. Через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна.

Кучукян - 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса в регионе Квемо-Картли. 44-летний Барабадзе был одним из 24 грузинских добровольцев, попавших в прошлогодний апрельский список Следственного комитета РФ.

С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли более 40 бойцов - граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.

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Темы: ЕвропаГрузия
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