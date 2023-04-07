Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты похитили еще 4 работников ЗАЭС – Энергоатом

Ирина БалачукПятница, 7 апреля 2023, 14:39
Оккупанты похитили еще 4 работников ЗАЭС – Энергоатом
Грузовик оккупантов на территории ЗАЭС. Фото иллюстративное из Telegram Энергоатома

Российские захватчики похитили 4 работников службы физической защиты Запорожской АЭС вечером 6 апреля – местонахождение атомщиков неизвестно.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным".

Детали: В НАЭК отметили, что все четверо считались "лояльными" к оккупационному руководству ЗАЭС, поскольку подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В частности, среди задержанных был заместитель "начальника" службы Марк Волков, который "всячески способствовал незаконной деятельности захватчиков".

В то же время Энергоатом подчеркнул, что несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, у этих людей нет паспортов РФ. НАЭК предполагает, что, вероятно, именно это могло не понравиться захватчикам.

"Так или иначе, ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов", – подытожили в НАЭК.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ уехал с ЗАЭС после короткого визита
В Никополе призывают готовиться к обстрелам РФ "под чужим флагом" к приезду МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС на следующей неделе
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: