Оккупанты похитили еще 4 работников ЗАЭС – Энергоатом

Российские захватчики похитили 4 работников службы физической защиты Запорожской АЭС вечером 6 апреля – местонахождение атомщиков неизвестно.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным".

Детали: В НАЭК отметили, что все четверо считались "лояльными" к оккупационному руководству ЗАЭС, поскольку подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В частности, среди задержанных был заместитель "начальника" службы Марк Волков, который "всячески способствовал незаконной деятельности захватчиков".

В то же время Энергоатом подчеркнул, что несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, у этих людей нет паспортов РФ. НАЭК предполагает, что, вероятно, именно это могло не понравиться захватчикам.

"Так или иначе, ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов", – подытожили в НАЭК.