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Лидер Китая склоняет Францию к противодействию США - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 16:23

Китайский лидер Си Цзиньпин устроил президенту Франции Эммануэлю Макрону необычно щедрый прием во время государственного визита, что может свидетельствовать о намерениях Пекина усилить противодействие Соединенным Штатам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу оба лидера вместе посетили южный Китай, где Макрон должен был выпить китайского чая с Си в бывшей резиденции его отца в городе Гуанчжоу, столице экономического и производственного центра провинции Гуандун.

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Такие вылазки Си с лидерами, которые приезжают с визитом, случаются нечасто. Дипломаты говорят, что это подчеркивает важность, которую Пекин придает этим отношениям с ключевым членом ЕС, поскольку он ищет поддержки против того, что Си назвал "всесторонним сдерживанием, окружением и подавлением" со стороны США.

"Все китайские внешнеполитические наступательные действия имеют американо-китайские отношения на заднем плане... поэтому сотрудничество с любой страной, особенно со средними или крупными государствами, такими как Франция, - это то, что они будут пытаться сделать, чтобы противостоять США", - сказал Чжао Суйшенг, профессор китаеведения и внешней политики в Денверском университете.

Ноа Баркин, аналитик Rhodium Group, сказал, что главная цель Китая - не допустить более тесного сближения Европы с Соединенными Штатами.

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"В этом смысле Макрон является, пожалуй, самым важным партнером Пекина в Европе", - сказал он.

Макрон посетил Китай вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и оба давили на Китай в отношении Украины, но не смогли добиться от Си никаких публичных изменений в позиции.

Тем не менее, Макрона приняли по полной программе на красной ковровой дорожке.

Фон дер Ляйен, которая назвала Китай "репрессивным" в своей критической речи перед поездкой, выглядела в Пекине местами жалко, когда ее сдержанно поприветствовали в аэропорту и не пригласили на некоторые государственные мероприятия с участием Си и Макрона.

Китайская газета Global Times, которую поддерживает государство, написала в редакционной статье в четверг: "Всем понятно, что быть стратегическим вассалом Вашингтона - это тупик. Превращение китайско-французских отношений в мост для сотрудничества между Китаем и Европой выгодно обеим сторонам и всему миру".

В Вашингтоне к дипломатическому взаимодействию Китая с Францией относятся с определенной долей скептицизма.

По данным источников, Вашингтон занимает выжидательную позицию в отношении европейских договоренностей с Пекином по Украине. В четверг Макрон призвал Пекин вразумить Россию относительно войны в Украине, а фон дер Ляйен заявила, что Си выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по данным французских источников, Китай выразил готовность работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров.

Си не упомянул о возможном разговоре с Зеленским в официальных сообщениях Китая о своих комментариях после встреч.

Взаимодействие между Китаем и ЕС продолжится в ближайшие недели, когда в Пекин прибудут глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии.

Темы: КитайФранцияСША
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