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Годовщина обстрела Краматорска: на всех вокзалах объявят минуту молчания

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 09:32
Годовщина обстрела Краматорска: на всех вокзалах объявят минуту молчания
фото ова

В годовщину обстрела Краматорска 8 апреля, когда Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу, который был тогда одной из главных точек эвакуации для жителей Донецкой области, на вокзалах Украины объявят минуту молчания.

Источник: Укрзализныця

Детали: Сегодня, 8 апреля, в 10:30 по всем вокзалам Украины будет объявлена минута молчания.

По данным правоохранителей, год назад в результате ракетного удара россиян погиб 61 человек, в том числе 7 детей.

Укрзализныця напоминает, что за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести из краматорского вокзала три поезда с эвакуированными.

Шесть месяцев спустя движение поездов в Краматорск было восстановлено. Тогда вокзал снова заработал.

Напомним: 8 апреля российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске

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Темы: КраматорсквойнаРосcия
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