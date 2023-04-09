В Германии прошли пасхальные марши за "мир между Киевом и Москвой" и против оружия для Украины

В нескольких городах Германии в субботу прошли традиционные пасхальные марши с требованием мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Тысячи людей вышли на демонстрации по всей стране с требованиями мира между Москвой и Киевом, прекращения помощи Украине оружием и отказа от наращивания немецких вооруженных сил.

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Вероятно, самый большой пасхальный марш, в котором приняли участие до 2000 борцов за мир, состоялся в Берлине. На нем организаторы предупредили об эскалации войны в Украине. Германия, по их словам, частично виновата в этом - из-за поставок оружия в Украину, "постоянной риторики войны и разжигания образов врага". На баннерах и плакатах были написаны фразы вроде "Мир, тепло, хлеб вместо оружия, войны и смерти" и "НАТО - агрессор, мир с Россией".

Бывшая председатель совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессманн также считает военную поддержку Украины главным препятствием на пути к миру. На митинге в Ганновере, перед около 1100 демонстрантами, она призвала к немедленному прекращению поставок оружия. "Мы не хотим, чтобы эскалация продолжалась и в зону боевых действий доставлялось больше оружия", - сказала бывший евангельский епископ земли. Через военную поддержку Киева Запад делает себя "ответственным за всех погибших", сказала она.

Солидер "Левых" Мартин Ширдеван тем временем призвал к четкому позиционированию мирного движения в целом, несмотря на противоречивые дискуссии относительно конфликта. Это означает "международную солидарность" с Украиной, которая подверглась нападению с нарушением международного права, и "четкое осуждение российской агрессивной войны", сказал Ширдеван. В то же время левый политик раскритиковал "односторонний фокус" федерального правительства на поставках оружия и подготовке украинских солдат.

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Активисты движения за мир вышли на улицы и в других городах: по данным полиции, около 1 000 человек двинулись от "Тоннеля мира" к рыночной площади в Бремене на призыв Бременского форума мира. По данным Антивоенного форума Лейпцига, в Пасхальном марше в центре Лейпцига приняли участие 300 человек. Несколько сотен человек также вышли на улицы Мюнхена, Кельна и Майнца. Трехдневный Рейнско-Рурский Пасхальный марш, который пройдет через многочисленные города региона до Пасхального понедельника, начался с митинга в Дуйсбурге. Это одна из крупнейших и важнейших общенациональных акций движения за мир на Пасху.

В то же время парламентский секретарь фракции оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай раскритиковал пасхальные марши движения за мир. "В нынешних пасхальных маршах есть по меньшей мере что-то наивное. Они говорят о мире, находясь на свободе", - сказал политик.

"Пока существуют такие люди, как Путин, которые полагаются на право сильнейшего, а не на силу закона, мы должны быть готовы защищать нашу свободную демократию", - заявил он.

Напомним, в Берлине в конце февраля прошла многотысячная демонстрация "за мир" - против поддержки Украины оружием, во время нее принесли цветы к уничтоженному российскому танку, который выставлен перед посольством РФ, меньшие акции были и в других городах.