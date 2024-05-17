Сырский: Россияне на Харьковщине расширили зону боевых действий на 70 км

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.

Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в соцсетях

Детали: По его словам, в связи с осложнением ситуации на востоке Украины он несколько дней подряд работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.

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Сырской говорит, что основные усилия здесь враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.

С этой целью враг создал и значительно усилил оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

По словам главнокомандующего, россияне начали наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску сюда украинских войск, однако им "не удалось прорвать нашу оборону".

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Сырский прогнозирует тяжелые бои и говорит, что враг к этому готовится.

Прямая речь: "При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений".

Детали: По мнению главнокомандующего, украинская армия должна максимально эффективно использовать свое преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии. "Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа", - отметил он.

Кроме того, Сырский поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, "на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны".

По его словам, харьковчане и жители Харьковской области активно приобщаются и помогают Силам обороны всем, чем могут.

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