Оккупанты вывозят жителей Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб

Российские захватчики вывозят жителей Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей с временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха".

Детали: По данным Генштаба, оккупанты эвакуируют людей, которые имеют паспорта РФ. В приоритете – вывоз лиц, получивших российское гражданство в первые месяцы оккупации.

Что этому предшествовало: