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Оккупанты вывозят жителей Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 07:09
Оккупанты вывозят жителей Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб
Эвакуация людей на оккупированных территориях. Иллюстративное фото REUTERS

Российские захватчики вывозят жителей Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей с временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха".

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Детали: По данным Генштаба, оккупанты эвакуируют людей, которые имеют паспорта РФ. В приоритете – вывоз лиц, получивших российское гражданство в первые месяцы оккупации.

Что этому предшествовало:

  • 5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.

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Темы: ЭнергодарБердянскэвакуация
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