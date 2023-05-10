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Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 14:34
Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация
Саломе Зурабишвили, фото: Twitter

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Саломе Зурабишвили заявила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией".

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Она подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым восстановление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

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В правящей партии "Грузинская мечта" еще не отреагировали на решение Москвы.

Напомним, 10 мая стало известно, что Россия отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиаресов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" с объяснениями на эту тему.

Темы: ГрузияРосcияавиа
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