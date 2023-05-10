Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Саломе Зурабишвили заявила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией".

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory! May 10, 2023

Она подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым восстановление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

В правящей партии "Грузинская мечта" еще не отреагировали на решение Москвы.

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Напомним, 10 мая стало известно, что Россия отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиаресов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

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