Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Саломе Зурабишвили заявила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией".

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Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023

Она подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым восстановление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

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В правящей партии "Грузинская мечта" еще не отреагировали на решение Москвы.

Напомним, 10 мая стало известно, что Россия отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиаресов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

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