Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 14:34
Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация
Саломе Зурабишвили, фото: Twitter

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Саломе Зурабишвили заявила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией".

Она подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым восстановление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

В правящей партии "Грузинская мечта" еще не отреагировали на решение Москвы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 10 мая стало известно, что Россия отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиаресов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" с объяснениями на эту тему.

Темы: ГрузияРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Грузия
Россия отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший более трех лет
Россия отменила визовый режим для граждан Грузии – кроме длительного пребывания
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: