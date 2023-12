Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России об отмене виз для граждан Грузии и отмене запрета авиарейсов, действовавшего последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Саломе Зурабишвили заявила, что считает решение Москвы "очередной российской провокацией".

Реклама:

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!