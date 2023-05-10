Защитники разбили подразделения 72-й бригады РФ под Бахмутом: освободили территорию и набрали пленных

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории и взяли в плен оккупантов.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram, основатель полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в Telegram

Прямая речь Билецкого: "В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады.

Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Так называемый 3-й штурмовой отряд ВПК "Вагнер" понес большие потери.

Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск".

Детали: Билецкий сообщил, что для него большая честь сражаться и командовать бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Информацию также ранее подтвердили в украинский бригаде: "Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались - соответствует действительности".

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Защитники сообщили, что за двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах Бахмута, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 - на полпути к предварительно упомянутым (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди всех них есть и вагнеровцы.

Дословно 3 ОШБр: "Также по состоянию на сейчас имеем 5 пленных россиян.

Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов с БК врага, минометы и не один БМП".

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