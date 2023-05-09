Пригожин поставил Шойгу ультиматум и заявил, что армия РФ убегает

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать "вагнеровцам", он поставил ультиматум Минобороны РФ и Генштабу - если его наемникам не выделят боеприпасы, то они уйдут с позиций.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь: "Нам пришло боевое распоряжение, где было сказано, что в случае ухода с позиций будет признана государственная измена. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций...

Вместо того, чтобы воевать у нас постоянно крутятся интриги. У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит (убегает - ред.). Бежит, потому что 72 бригада сегодня (9 мая - ред.) прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули".

Детали: Пригожин налетел с очередной порцией критики Министерства обороны России. По его словам, несмотря на обещанные боеприпасы и назначение Сергея Суровикина, не произошло почти никаких изменений.

Он сообщил, что "вагнеровцам" выделили 10% от того, что они требовали: "Нас обманули". Пригожин утверждает, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов лично уменьшил количество оружия, которое им хотели выделить.

При этом Пригожин заявил, что его наемники еще несколько дней точно будут оставаться на Бахмутском направлении: "Пободаемся, а там разберемся".

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По его словам, Суровикин постоянно на совещаниях и к нему нет доступа. Хотя Пригожин приветствует сам факт его назначения посредником между Минобороны РФ и ЧВК.

Оккупант заявил, что российские военные не виноваты в том, что бегут с позиций, потому что "рыба гниет с головы" и виноваты те, кто давал им эти задачи.

Руководство Минобороны он считает "дураками", а задачи, которые оттуда спускают генералам и непосредственно военным, "преступными": "Происходит преступление под названием уничтожение российского народа - государственная измена".

Главный "ЧВКшник" также обвинил в бегстве газпромовскую ЧВК "Факел", назвав ее "выскочившей анальной пробочкой".

На видео Пригожин часто повторяет тезис о том, что самый большой враг России не ВСУ, а те "негодяи", которые не дают оружие "вагнеровцам". Он заявляет, что боеприпасы есть, их накапливают на складах, потому что кто-то придумал накапливать резерв. Главарь ЧВК сказал, что не будет называть снова эти фамилии, чтобы не ругаться.

Он также нахваливает "противника", то есть украинских защитников.

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