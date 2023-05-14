У Сил обороны произошло 57 боевых столкновений с врагом – сводка

За минувшие сутки украинские защитники имели 57 боевых столкновений с вражескими силами на 4 участках фронта.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".

По уточненной информации, 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.

Есть более 30 раненых среди гражданских лиц".

Детали: Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских лиц, повреждены многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские лица, среди них – дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

В штабе отмечают, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, за прошедшие сутки состоялось 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Вольная Слобода, Бобылевка, Волфино, Степок, Рясное, Поповка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцево, Хатнее, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка, Хромовое, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григорьевка, Ивановское, Курдюмовка и Северное.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Временка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области.

Обстреляли населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 ударов по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Также защитниками сбито 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожено 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.