Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского "на рабочий ужин в Елисейском дворце" в воскресенье вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В офисе французского президента подтвердили визит Зеленского и заявили, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины".

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"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", – заявил Елисейский дворец.

Дополнено. Позже сообщения подтвердил и Владимир Зеленский. "Встречусь с моим другом Эмманюэлем, мы обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", – объявил он.

Paris. With each visit, Ukraine's defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral… ВИДЕО ДНЯ May 14, 2023

Ранее в воскресенье французские СМИ сообщили, что Зеленский прибудет на авиабазу Веллизи-Вилласубле в парижском регионе, где его будут встречать премьер Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

Напомним, в первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а в течение субботы – в Риме и Ватикане.

На совместном брифинге лидеров канцлер Германии Олаф Шольц заявил, среди прочего, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине.

Зеленский на брифинге отметил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Он также заявил, что верит в успех "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.