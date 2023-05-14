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Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 21:01
Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины
Зеленский и Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского "на рабочий ужин в Елисейском дворце" в воскресенье вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В офисе французского президента подтвердили визит Зеленского и заявили, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины".

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"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", – заявил Елисейский дворец.

Дополнено. Позже сообщения подтвердил и Владимир Зеленский. "Встречусь с моим другом Эмманюэлем, мы обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", – объявил он.

Ранее в воскресенье французские СМИ сообщили, что Зеленский прибудет на авиабазу Веллизи-Вилласубле в парижском регионе, где его будут встречать премьер Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

Напомним, в первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а в течение субботы – в Риме и Ватикане.

На совместном брифинге лидеров канцлер Германии Олаф Шольц заявил, среди прочего, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине.

Зеленский на брифинге отметил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Он также заявил, что верит в успех "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.

Темы: МакронЗеленскийФранция
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