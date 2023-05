Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского "на рабочий ужин в Елисейском дворце" в воскресенье вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В офисе французского президента подтвердили визит Зеленского и заявили, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины".

"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", – заявил Елисейский дворец.

Дополнено. Позже сообщения подтвердил и Владимир Зеленский. "Встречусь с моим другом Эмманюэлем, мы обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", – объявил он.

Paris. With each visit, Ukraine's defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral…