Россияне заявляют, что из "Азовстали" вывели всех украинских бойцов: Шойгу уже доложил Путину

Российское министерство обороны заявляет, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов - вышли 2 439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В Минобороны России заявили, что с 16 мая во время операции "сложили оружие и сдались в плен" 2 439 бойцов "Азова" и других украинских защитников, заблокированных на территории "Азовстали".

При этом российские оккупанты называют украинцев защитников "нацистами".

20 мая из "Азовстали" якобы вышел 531 защитник.

Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном "освобождении" "Азовстали" и города Мариуполь от украинских защитников.

Оккупанты сообщают, что теперь "подземелье комбината уже перешло под полный контроль российских вооруженных сил".

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Кроме того, в России заявили, что командира "Азова" из-за якобы "ненависти мариупольцев и желания расправы над ним" с территории завода вывезли в специальном бронеавтомобиле.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.

Зеленский предупреждал, что эвакуация из Азовстали почти завершилась.

Бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.

Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".

Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

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