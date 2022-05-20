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Россияне заявляют, что из "Азовстали" вывели всех украинских бойцов: Шойгу уже доложил Путину

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 21:52
Россияне заявляют, что из Азовстали вывели всех украинских бойцов: Шойгу уже доложил Путину
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Российское министерство обороны заявляет, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов - вышли 2 439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В Минобороны России заявили, что с 16 мая во время операции "сложили оружие и сдались в плен" 2 439 бойцов "Азова" и других украинских защитников, заблокированных на территории "Азовстали".

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При этом российские оккупанты называют украинцев защитников "нацистами".

20 мая из "Азовстали" якобы вышел 531 защитник.

Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном "освобождении" "Азовстали" и города Мариуполь от украинских защитников.

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Оккупанты сообщают, что теперь "подземелье комбината уже перешло под полный контроль российских вооруженных сил".

Кроме того, в России заявили, что командира "Азова" из-за якобы "ненависти мариупольцев и желания расправы над ним" с территории завода вывезли в специальном бронеавтомобиле.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.
  • Зеленский предупреждал, что эвакуация из Азовстали почти завершилась.
  • Бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.
  • Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".
  • Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь". 
  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 

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Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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