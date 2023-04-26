Китай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя в качестве спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).
Источник: Хіnhua со ссылкой на заявление лидера КНР Си Цзиньпина во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, СNN со ссылкой на брифинг МИД КНР
Детали: Целью визита будет проведение углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию "кризиса" в Украине.
Обновлено: В МИД КНР уточнили, что посланником в Украине и "других странах" будет Ли Хуэй, который является бывшим послом Китая в России (с 2009 по 2019 год). Министерство не сообщило, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.
Позже Xinhua сообщило: Си сказал, что ценит неоднократное акцентирование внимания президентом Зеленским на развитии китайско-украинских связей и сотрудничества с Китаем, а также поблагодарил Украину за оказание значительной помощи в эвакуации китайских граждан в прошлом году.
В разговоре с Зеленским Си отметил, что двусторонние отношения Украины и КНР прошли 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства. Взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности, сказал Си, является политической основой двусторонних отношений.
Желание Китая развивать отношения с Украиной является последовательным и четким, сказал Си, добавив, что независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай готов работать с Украиной для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами
Предистория:
- Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Что этому предшествовало:
- 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом принципы, на которых можно восстановить мир в Украине.
- 20-22 марта Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Ранее сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.
- 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
- Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.