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Китай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 апреля 2023, 16:30
Китай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
Ли Хуэй, фото ТАСС

Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя в качестве спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Источник: Хіnhua со ссылкой на заявление лидера КНР Си Цзиньпина во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, СNN со ссылкой на брифинг МИД КНР

Детали: Целью визита будет проведение углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию "кризиса" в Украине.  

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Обновлено: В МИД КНР уточнили, что посланником в Украине и "других странах" будет Ли Хуэй, который является бывшим послом Китая в России (с 2009 по 2019 год). Министерство не сообщило, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.

Позже Xinhua сообщило: Си сказал, что ценит неоднократное акцентирование внимания президентом Зеленским на развитии китайско-украинских связей и сотрудничества с Китаем, а также поблагодарил Украину за оказание значительной помощи в эвакуации китайских граждан в прошлом году. 

В разговоре с Зеленским Си отметил, что двусторонние отношения Украины и КНР прошли 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства. Взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности, сказал Си, является политической основой двусторонних отношений.

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Желание Китая развивать отношения с Украиной является последовательным и четким, сказал Си, добавив, что независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай готов работать с Украиной для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами

Предистория:

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Что этому предшествовало:

Темы: Китайдипломатические отношениявойнаСи Цзиньпин
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