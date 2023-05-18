ПВО отразила несколько волн атак РФ: уничтожено 29 из 30 крылатых ракет

Противовоздушная оборона отразила несколько волн российских атак и уничтожила 29 крылатых ракет врага.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, Воздушное командование "Юг"

Детали: С 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. В целом враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

С самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также сообщил, что за эту ночную атаку воины Воздушных Сил уничтожили всего 33 воздушные цели: 29 ракет и 4 беспилотника.

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ПК "Юг" сообщило, что над Одесской областью ночью сбили 8 ракет: 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Дословно ВС ЗСУ: "Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных. Бьем врага вместе! Вместе - к победе!".

Что предшествовало: В ночь на 18 мая была продолжалась масштабная воздушная тревога.

В Одессе во время ракетного обстрела промышленного предприятия погиб один человек, еще двое получили ранения. В Киеве и Киевской области все воздушные цели сбили, но обломки нанесли повреждения