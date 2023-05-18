Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак рассказал, о чем говорил с посланником Китая

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 13:29
Ермак рассказал, о чем говорил с посланником Китая
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел встречу со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудил текущую ситуацию с безопасностью в Украине.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь Ермака: "По поручению президента Владимира Зеленского провел брифинг по текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем".

Детали: Ермак также добавил, что совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подробно рассказал Хуэю о десяти пунктах формулы мира Зеленского.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира. Поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины", − подытожил руководитель ОП.

Предыстория:

  • Ранее МИД Китая сообщил, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".
  • 16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинаКитайАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Украина
Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине – Reuters
Asus запустил официальный онлайн-магазин в Украине
Посланник Китая встретился с Зеленским и сказал ему, что "панацеи от кризиса не существует"
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: