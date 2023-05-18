Ермак рассказал, о чем говорил с посланником Китая

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел встречу со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудил текущую ситуацию с безопасностью в Украине.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь Ермака: "По поручению президента Владимира Зеленского провел брифинг по текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем".

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Детали: Ермак также добавил, что совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подробно рассказал Хуэю о десяти пунктах формулы мира Зеленского.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира. Поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины", − подытожил руководитель ОП.

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