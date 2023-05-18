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Ермак рассказал, о чем говорил с посланником Китая

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 13:29
Ермак рассказал, о чем говорил с посланником Китая
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел встречу со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудил текущую ситуацию с безопасностью в Украине.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь Ермака: "По поручению президента Владимира Зеленского провел брифинг по текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем".

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Детали: Ермак также добавил, что совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подробно рассказал Хуэю о десяти пунктах формулы мира Зеленского.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира. Поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины", − подытожил руководитель ОП.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее МИД Китая сообщил, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".
  • 16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России.

Темы: УкраинаКитайАндрей Ермак
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