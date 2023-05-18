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Єрмак розповів, про що говорив з посланцем Китаю

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 13:29
Єрмак розповів, про що говорив з посланцем Китаю
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів зустріч зі спецпредставником Китаю Лі Хуеємі і обговорив поточну безпекову ситуацію в Україні.

Джерело: Єрмак у Twitter

Пряма мова Єрмака: "За дорученням президента Володимира Зеленського провів брифінг щодо поточної безпекової ситуації в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм".

Деталі: Єрмак також додав, що спільно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою детально розповів Хуею про десять пунктів формули миру Зеленського.

Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру. Подякував за підтримку Китаєм суверенітету й територіальної цілісності України", − підсумував керівник ОП.

Передісторія:

  • Раніше МЗС Китаю повідомило, що спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".
  • 16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який 10 років був послом КНР в Росії.

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Теми: УкраїнаКитайАндрій Єрмак
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