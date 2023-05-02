Во время первомайских демонстраций во Франции задержали более полутысячи человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 540 человек во время первомайских демонстраций в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Из 540 задержанных больше всего приходится на французскую столицу – в Париже задержали 305 человек.

Министр также обновил данные о пострадавших полицейских и жандармов – всего ранения различной степени тяжести получили 406 человек. Ранее сообщалось о 108 раненых полицейских и жандармов.

Дарманен также осудил левые партии за то, что те хранят молчание по делу насилия против правоохранителей.

Более 2 миллионов французов, по данным профсоюза CGT, и почти 800 тысяч, по данным МВД, вышли на улицы французских городов в понедельник на традиционный первомайский митинг, связанный в этом году с 13-м днем забастовок против пенсионной реформы.

Как сообщалось, в нескольких городах Франции во время демонстраций по случаю Дня труда произошли столкновения между правоохранителями и протестующими.