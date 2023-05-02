Під час першотравневих демонстрацій у Франції затримали понад пів тисячі людей

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив про затримання 540 осіб під час першотравневих демонстрацій у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

З 540 затриманих найбільше припадає на французьку столицю – у Парижі затримали 305 людей.

Міністр також оновив дані про постраждалих поліцейських і жандармів – загалом поранення різних ступенів тяжкості дістали 406 осіб. Раніше повідомлялося про 108 поранених поліцейських і жандармів.

Дарманен також засудив ліві партії за те, що зберігають мовчання у справі насильства проти правоохоронців.

Понад 2 мільйони французів, за даними профспілки CGT, і майже 800 000, за даними Міністерства внутрішніх справ, вийшли на вулиці французьких міст в понеділок на традиційний першотравневий мітинг, пов'язаний цього року з 13-м днем страйків проти пенсійної реформи.

Як повідомлялося, у кількох містах Франції під час демонстрацій із нагоди Дня праці стались сутички між правоохоронцями й протестувальниками.