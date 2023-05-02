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Данилов не исключил "немножечко другие средства" для освобождения Крыма

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 21:45
Данилов не исключил немножечко другие средства для освобождения Крыма
Алексмей Данилов, фото: Дмитрий ларин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что Украина может использовать неожиданные методы освобождения Крыма от российской оккупации.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы будем освобождать (Крым - ред.) таким способом, который будем считать необходимым... И если будет необходимость в том, чтобы мы там использовали немножечко другие средства, они обязательно будут использоваться".

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Детали: Секретарь СНБО не стал объяснять, о каких именно средствах идет речь.

Также он прокомментировал последние взрывы на полуострове.

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Прямая речь: "Господь - милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом".

Напомним: В последнее время участилась "бавовна" в оккупированном Крыму. В частности, взрывы прогремели 1 мая на западе полуострова. Оккупанты сказали, что это их ПВО сбила беспилотники.

2 мая взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем. Детали выясняются.

Темы: КрымДаниловдеоккупация
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