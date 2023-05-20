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Ситуация в Бахмуте критическая, но защитники контролируют определенные объекты – Маляр

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 16:58
Ситуация в Бахмуте критическая, но защитники контролируют определенные объекты – Маляр
Разрушенный Бахмут, фото - из Facebook 24 ОМБр имени короля Данила

Несмотря на заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, украинские военные отрицают, что российские наемники взяли под полный контроль разрушенный город Бахмут, защитники Украины еще держат оборону в районе на въезде в город со стороны Константиновки.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в комментарии "Reuters", заявление Пригожина

Прямая речь Маляр: "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. 

Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет" (Літак). 

По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".

Детали: Череватый также отрицает полную потерю Бахмута.

"Это не соответствует действительности. Наши подразделения ведут бои в Бахмуте", – заявил он в интервью агентству "Reuters".

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Перед тем руководитель российской группы наемников "Вагнера" заявил, что его силы взяли город под полный контроль.

Неделю назад Пригожин опасался окружения российских захватчиков в Бахмуте из-за того, что Силы обороны Украины продвинулись на севере и юге от Бахмута, за который более 7 месяцев идут жестокие бои.

Еще раньше Пригожин угрожал российским властям вывести своих наемников из Бахмута после 10 мая либо же передать их позиции "кадыровцам", но впоследствии он передумал – и не вывел "вагнеровцев" из города. Однако Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ, и пожаловался на "провал флангов".

Город Бахмут очень сильно разрушен в результате атак и штурмов россиян.

Этому предшествовало: Евгений Пригожин не раз заявлял о взятии Бахмута.

10 марта российские оккупанты уничтожили в Бахмуте самолет-памятник МиГ-17, который находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы и благодаря которому район называют Самолет.

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаМинобороны
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