Ситуация в Бахмуте критическая, но защитники контролируют определенные объекты – Маляр

Несмотря на заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, украинские военные отрицают, что российские наемники взяли под полный контроль разрушенный город Бахмут, защитники Украины еще держат оборону в районе на въезде в город со стороны Константиновки.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в комментарии "Reuters", заявление Пригожина

Прямая речь Маляр: "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая.

Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет" (Літак).

По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".

Детали: Череватый также отрицает полную потерю Бахмута.

"Это не соответствует действительности. Наши подразделения ведут бои в Бахмуте", – заявил он в интервью агентству "Reuters".

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Перед тем руководитель российской группы наемников "Вагнера" заявил, что его силы взяли город под полный контроль.

Неделю назад Пригожин опасался окружения российских захватчиков в Бахмуте из-за того, что Силы обороны Украины продвинулись на севере и юге от Бахмута, за который более 7 месяцев идут жестокие бои.

Еще раньше Пригожин угрожал российским властям вывести своих наемников из Бахмута после 10 мая либо же передать их позиции "кадыровцам", но впоследствии он передумал – и не вывел "вагнеровцев" из города. Однако Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ, и пожаловался на "провал флангов".

Город Бахмут очень сильно разрушен в результате атак и штурмов россиян.

Этому предшествовало: Евгений Пригожин не раз заявлял о взятии Бахмута.

10 марта российские оккупанты уничтожили в Бахмуте самолет-памятник МиГ-17, который находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы и благодаря которому район называют Самолет.