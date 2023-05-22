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В Кремле уверяют, что доложили Путину о прорыве в Белгородской области

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 15:44
В Кремле уверяют, что доложили Путину о прорыве в Белгородской области
скрин из видео анонимных telegram-каналов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве российской границы в Белгородской области. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова 

Детали: По его словам, ведется работа по выдавливанию "украинских диверсантов" с территории России и уничтожению.

По его мнению, целью "диверсии" является отвлечение внимания от Бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от "потери" Бахмута. 

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".
  • Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Темы: РосcияграницаПутин
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