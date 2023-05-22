В Кремле уверяют, что доложили Путину о прорыве в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве российской границы в Белгородской области.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова

Детали: По его словам, ведется работа по выдавливанию "украинских диверсантов" с территории России и уничтожению.

По его мнению, целью "диверсии" является отвлечение внимания от Бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от "потери" Бахмута.

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