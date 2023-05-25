Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОП: Индия уже сформировала позицию, по важным для Украины вопросам

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 19:21
ОП: Индия уже сформировала позицию, по важным для Украины вопросам
Фото: ОП

Индия уже сформировала позицию по принципиальным для Украины вопросам, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Индия уже точно сформировала очень принципиальные для нас вопросы по территориальной целостности, нашего суверенитета и т.д.".

Реклама:

Детали: По его словам, сейчас Украина с Индией находится на таком этапе, "когда нужно, чтобы они четко понимали, что происходит в Украине".

По словам главы Офиса президента, между Украиной и Индией долгое время не было стратегического партнерства, поэтому вопросы, связанные с закупкой российской нефти, и ряд других вопросов необходимо решать в формате двусторонних официальных визитов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В интервью Ермак также рассказал, что принудить Украину к переговорам до вывода российских войск с ее территории невозможно.

Темы: Андрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: