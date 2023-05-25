ОП: Индия уже сформировала позицию, по важным для Украины вопросам

Индия уже сформировала позицию по принципиальным для Украины вопросам, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Индия уже точно сформировала очень принципиальные для нас вопросы по территориальной целостности, нашего суверенитета и т.д.".

Детали: По его словам, сейчас Украина с Индией находится на таком этапе, "когда нужно, чтобы они четко понимали, что происходит в Украине".

По словам главы Офиса президента, между Украиной и Индией долгое время не было стратегического партнерства, поэтому вопросы, связанные с закупкой российской нефти, и ряд других вопросов необходимо решать в формате двусторонних официальных визитов.

Предыстория:

В интервью Ермак также рассказал, что принудить Украину к переговорам до вывода российских войск с ее территории невозможно.