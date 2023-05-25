ОП: Індія уже сформувала позицію, щодо важливих для України питань
Четвер, 25 травня 2023, 19:21
Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-України"
Пряма мова: "Індія вже точно сформувала дуже принципові для нас питання щодо територіальної цілісності, нашого суверенітету тощо".
Деталі: За його словами наразі Україна із Індією перебуває на такому етапі, "коли потрібно, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в Україні".
За словами глави Офісу президента, між Україною та Індією тривалий час не було стратегічного партнерства, тож питання, пов'язані з закупівлею російської нафти, й низку інших питань необхідно вирішувати у форматі двосторонніх офіційних візитів.
Передісторія:
- В інтерв’ю Єрмак також розповів, що примусити Україну до переговорів до виведення російських військ з її території неможливо.
ВІДЕО ДНЯ