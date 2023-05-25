ОП: Індія уже сформувала позицію, щодо важливих для України питань

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-України"

Пряма мова: "Індія вже точно сформувала дуже принципові для нас питання щодо територіальної цілісності, нашого суверенітету тощо".

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Деталі: За його словами наразі Україна із Індією перебуває на такому етапі, "коли потрібно, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в Україні".

За словами глави Офісу президента, між Україною та Індією тривалий час не було стратегічного партнерства, тож питання, пов'язані з закупівлею російської нафти, й низку інших питань необхідно вирішувати у форматі двосторонніх офіційних візитів.

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