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ОП: Індія уже сформувала позицію, щодо важливих для України питань

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 19:21
ОП: Індія уже сформувала позицію, щодо важливих для України питань
Фото: ОП

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-України"

Пряма мова: "Індія вже точно сформувала дуже принципові для нас питання щодо територіальної цілісності, нашого суверенітету тощо".

Деталі: За його словами наразі Україна із Індією перебуває на такому етапі, "коли потрібно, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в Україні".

За словами глави Офісу президента, між Україною та Індією тривалий час не було стратегічного партнерства, тож питання, пов'язані з закупівлею російської нафти, й низку інших питань необхідно вирішувати у форматі двосторонніх офіційних візитів.

Передісторія:

  • В інтерв’ю Єрмак також розповів, що примусити Україну до переговорів до виведення російських військ з її території неможливо.

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Теми: Андрій Єрмак
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