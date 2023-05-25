Байден официально объявил о замене главы генштаба США

Президент США Джозеф Байден официально объявил, что должность главы генерального штаба США после Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.

Источник: Джо Байден в выступлении, которое транслировал Белый дом

Прямая речь: "Сегодня мне выпала честь представить моего кандидата на должность следующего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего".

Детали: Байден поблагодарил Милли за службу США и отметил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с ним после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.

Happening Now: President Biden announces his intent to nominate General Charles Q. Brown, Jr. to serve as the next Chairman of the Joint Chiefs of Staff. https://t.co/5uJw87Nxt0 — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2023

Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

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Чарльз Браун станет новым главой генштаба США только в случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

В случае утверждения Браун станет вторым темнокожим на посту после Колина Пауэлла, который занимал позицию главы Генштаба США. Тогда вместе с министром обороны Ллойдом Остином две высшие руководящие должности в Пентагоне впервые в американской истории будут занимать афроамериканцы.