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Байден официально объявил о замене главы генштаба США

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 23:09
Байден официально объявил о замене главы генштаба США
Charles Quinton Brown Jr,, picture alliance via Getty Images

Президент США Джозеф Байден официально объявил, что должность главы генерального штаба США после Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.

Источник: Джо Байден в выступлении, которое транслировал Белый дом

Прямая речь: "Сегодня мне выпала честь представить моего кандидата на должность следующего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего".

Детали: Байден поблагодарил Милли за службу США и отметил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с ним после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.

Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

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Чарльз Браун станет новым главой генштаба США только в случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

В случае утверждения Браун станет вторым темнокожим на посту после Колина Пауэлла, который занимал позицию главы Генштаба США. Тогда вместе с министром обороны Ллойдом Остином две высшие руководящие должности в Пентагоне впервые в американской истории будут занимать афроамериканцы.

Темы: СШАБайден
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