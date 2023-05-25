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Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 23:09
Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США
Charles Quinton Brown Jr,, picture alliance via Getty Images

Президент США Джозеф Байден офіційно оголосив, що посаду голови генерального штабу США після Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун.

Джерело: Джо Байден у виступі, який транслював Білий дім

Пряма мова: "Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого".

Деталі: Байден подякував Міллі за службу США й зазначив, що розраховує продовжити співпрацю з ним після того, як той перестане бути головою генштабу США.

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

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Чарльз Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

У випадку затвердження Браун стане другим темношкірим на посаді після Коліна Пауелла, який обіймав позицію голови Генштабу США. Тоді разом із міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці. 

Теми: СШАБайден
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