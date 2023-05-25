Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 23:09
Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США
Charles Quinton Brown Jr,, picture alliance via Getty Images

Президент США Джозеф Байден офіційно оголосив, що посаду голови генерального штабу США після Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун.

Джерело: Джо Байден у виступі, який транслював Білий дім

Пряма мова: "Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого".

Реклама:

Деталі: Байден подякував Міллі за службу США й зазначив, що розраховує продовжити співпрацю з ним після того, як той перестане бути головою генштабу США.

ВІДЕО ДНЯ

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

Чарльз Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

У випадку затвердження Браун стане другим темношкірим на посаді після Коліна Пауелла, який обіймав позицію голови Генштабу США. Тоді разом із міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці. 

Теми: СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: