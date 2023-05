Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США

Президент США Джозеф Байден офіційно оголосив, що посаду голови генерального штабу США після Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун.

Джерело: Джо Байден у виступі, який транслював Білий дім

Пряма мова: "Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого".

Деталі: Байден подякував Міллі за службу США й зазначив, що розраховує продовжити співпрацю з ним після того, як той перестане бути головою генштабу США.

