Байден офіційно оголосив про заміну голови генштабу США

Президент США Джозеф Байден офіційно оголосив, що посаду голови генерального штабу США після Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун.

Джерело: Джо Байден у виступі, який транслював Білий дім

Пряма мова: "Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого".

Деталі: Байден подякував Міллі за службу США й зазначив, що розраховує продовжити співпрацю з ним після того, як той перестане бути головою генштабу США.

Happening Now: President Biden announces his intent to nominate General Charles Q. Brown, Jr. to serve as the next Chairman of the Joint Chiefs of Staff. https://t.co/5uJw87Nxt0 — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2023

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

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Чарльз Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

У випадку затвердження Браун стане другим темношкірим на посаді після Коліна Пауелла, який обіймав позицію голови Генштабу США. Тоді разом із міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці.