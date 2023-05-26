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Атака РФ в ночь на 26 мая: ПВО уничтожила 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 08:22
Атака РФ в ночь на 26 мая: ПВО уничтожила 10 крылатых ракет и 23 Шахеда
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на пятницу Россия осуществила очередную атаку на Украину, выпустив 17 ракет различных типов и 31 дрон-камикадзе; украинская ПВО уничтожила 10 крылатых ракет, 23 "Шахеда" и два разведывательных БПЛА.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях

Дословно: "Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце прошлых суток 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая.

На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины".

Детали: Всего были зафиксированы пуски 17 российских ракет различных типов и 31 ударный дрон:

- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/ С-400 из района Токмак (временно оккупированная территория Запорожской области);

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- 31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Схід", "Центр" и "Південь", было уничтожено:

- 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 23 ударных дрона "Shahed-136/131";

- 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР"

Дословно: "Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/ С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации".

Что предшествовало: На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы в воздушном пространстве над Киевом. Обломки сбитой над столицей цели повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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