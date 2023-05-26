Удар по поликлинике в Днепре: есть погибший и много раненых

26 мая российские войска нанесли запрещенный Женевской конвенцией ракетный удар по поликлинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере один человек погиб и 15 человек ранены, количество раненых растет. В здании ветклиники также погиб человек.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook и Telegram, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Национальная полиция, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Прямая речь Зеленского: "Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным.

Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших".

Детали: Президент сообщил, что к спасению людей привлечены все необходимые службы.

Он обнародовал видео разрушенного здания, над которым поднимается дым.

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В соцсетях распространяются жуткие кадры с ранеными в Днепре.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что 1 погибший и 15 раненых – это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру, спасение пострадавших продолжается.

В Днепре есть погибший фото Нацполиции

Среди раненых в Днепре – двое детей: мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Госпитализированы и 11 взрослых, двое – "тяжелые", уточнил Лысак.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает об одном погибшем человеке и 16 раненых, а также о 4 пропавших без вести.

Обновлено: Позже стало известно, что всего в Днепре погибли по меньшей мере два человека, а 23 человека получили ранения.

По данным местных властей, два здания загорелись. В целом огонь охватил 500 кв м.

По состоянию на 12 часов дня спасатели укрощают пожары.

На месте попадания работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, сотрудники ГСЧС и другие службы.

Этому предшествовало: Утром 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре.

А ночью была смешанная атака: силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов", но в Днепре были повреждены два частных предприятия, заправка, транспортное предприятие, домовладения.

Справка: Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (1949 г.) защищает гражданские больницы, даже если в них лечатся военные.

Статья 18 конвенции предусматривает, что "гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения, зато они всегда пользуются уважением сторон конфликта и будут находиться под их защитой". Государства, являющиеся сторонами конфликта, обеспечивают все гражданские больницы свидетельствами, подтверждающими, что они являются гражданскими больницами.

Статья 19 гласит: "Защита, на которую имеют право гражданские больницы, не может прекратиться, если они используются, помимо выполнения гуманитарных обязанностей, для совершения действий, вредных для противника. Защита, однако, может быть прекращена только после соответствующего предупреждения, в котором во всех соответствующих случаях установлен обоснованный срок, и после того, как такое предупреждение осталось без внимания.

То, что в этих больницах лечатся раненые и больные из числа личного состава вооруженных сил, или наличие стрелкового оружия и боеприпасов, изъятых у таких комбатантов, но еще не сданных соответствующим службам, не считается действиями, вредными для противника".