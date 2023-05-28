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ISW спрогнозировал последствия перегруппировки российских войск в Бахмуте

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 05:15
ISW спрогнозировал последствия перегруппировки российских войск в Бахмуте
Бахмут, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что выход "вагнеровцев" из Бахмута и передислокация в город вояк так называемой "ДНР" может снизить вражеские наступления на линии Авдеевка-Донецк.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что наемники "Вагнера", похоже, отходят из Бахмута для восстановления и перегруппировки в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и его окрестностях уменьшились.

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Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух перестрелок на бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это сокращение тем, что россияне оказали помощь на месте и перегруппировали силы в этом районе.

В отчете указывают на то, что заявления украинской стороны и основателя ЧВК "Вагнер" совпадают относительно выхода наемников из Бахмута.

Эксперты отмечают, что российское военное командование, возможно, перебрасывает силы так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР"), чтобы оттеснить силы группы "Вагнера" в Бахмуте.

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Передислокация российских подразделений "ДНР" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк.

По предварительной оценке ISW, российское военное командование перебросило значительные силы "ДНР" на линию фронта Авдеевка-Донецк.

Военные аналитики сообщают, что в последние дни интенсивность российских атак на участке Авдеевка-Донецк уменьшилась, что может быть связано с передислокацией сил "ДНР" в Бахмут.

Также, по данным института, российские наступательные действия вокруг Авдеевки неуклонно снижаются с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции возле этого населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить российские усилия на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Специалисты добавляют: российское военное командование может перебрасывать подразделения "ДНР", действующие на хорошо защищенном направлении Авдеевка-Донецк, чтобы не делать другие направления уязвимыми или обеспечить быстрое подкрепление вокруг города Бахмут.

Кроме того, говорится в обзоре, российское военное командование, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.

Основные выводы ISW за 27 мая:

  • Наемники группы "Вагнер", похоже, отходят из Бахмута для восстановления и перегруппировки в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него снижаются.
  • Российское военное командование, возможно, перебрасывает силы так называемой "ДНР", чтобы оттеснить силы "Вагнера" из Бахмута.
  • Переброска российских подразделений "ДНР" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк.
  • Вместе с тем российское военное командование, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.
  • Боевик Игорь Гиркин обвинил финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина в планировании переворота против нынешнего российского руководства.
  • Украинские официальные лица опровергли сообщения западных СМИ о том, что китайский дипломат выразил заинтересованность в прекращении огня в Украине путем переговоров на фоне вероятного возобновления российской информационной кампании вокруг переговоров.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
  • Также они продолжали безуспешные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым логистическим узлам на юге Запорожской области.
  • ГУР Украины предупредило 26 мая, что российские войска готовятся к масштабным провокациям с целью создания радиологической опасности на ЗАЭС.
  • Министерство юстиции России зарегистрировало 26 мая общественную организацию "Совет матерей жен" как иностранного агента, что, вероятно, имеет целью сдержать сопротивление текущим и будущим усилиям российских силовых структур.
  • Российские власти наращивают усилия, направленные на то, чтобы изобразить Россию как защитника украинских детей.

Темы: БахмутАвдеевкаДонецквойна
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