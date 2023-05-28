ISW спрогнозировал последствия перегруппировки российских войск в Бахмуте

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что выход "вагнеровцев" из Бахмута и передислокация в город вояк так называемой "ДНР" может снизить вражеские наступления на линии Авдеевка-Донецк.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что наемники "Вагнера", похоже, отходят из Бахмута для восстановления и перегруппировки в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и его окрестностях уменьшились.

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Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух перестрелок на бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это сокращение тем, что россияне оказали помощь на месте и перегруппировали силы в этом районе.

В отчете указывают на то, что заявления украинской стороны и основателя ЧВК "Вагнер" совпадают относительно выхода наемников из Бахмута.

Эксперты отмечают, что российское военное командование, возможно, перебрасывает силы так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР"), чтобы оттеснить силы группы "Вагнера" в Бахмуте.

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Передислокация российских подразделений "ДНР" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк.

По предварительной оценке ISW, российское военное командование перебросило значительные силы "ДНР" на линию фронта Авдеевка-Донецк.

Военные аналитики сообщают, что в последние дни интенсивность российских атак на участке Авдеевка-Донецк уменьшилась, что может быть связано с передислокацией сил "ДНР" в Бахмут.

Также, по данным института, российские наступательные действия вокруг Авдеевки неуклонно снижаются с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции возле этого населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить российские усилия на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Специалисты добавляют: российское военное командование может перебрасывать подразделения "ДНР", действующие на хорошо защищенном направлении Авдеевка-Донецк, чтобы не делать другие направления уязвимыми или обеспечить быстрое подкрепление вокруг города Бахмут.

Кроме того, говорится в обзоре, российское военное командование, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.

Основные выводы ISW за 27 мая: