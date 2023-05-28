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ISW спрогнозував наслідки перегрупування російських військ у Бахмуті

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 05:15
ISW спрогнозував наслідки перегрупування російських військ у Бахмуті
Бахмут, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що вихід "вагнерівців" з Бахмута і передислокація в місто вояк так званої "ДНР" може знизити ворожі наступи на лінії Авдіївка-Донецьк.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують на те, що найманці "Вагнера", схоже, відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та його околицях зменшилися.

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Українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися до двох перестрілок на бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це скорочення тим, що росіяни надали допомогу на місці і перегрупували сили в цьому районі.

У звіті вказують на те, що заяви української сторони і засновника ПВК "Вагнер" співпадають щодо виходу найманців з Бахмута.

Експерти зазначають, що російське військове командування, можливо, перекидає сили так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР"), щоб відтіснити сили групи "Вагнера" в Бахмуті.

ВІДЕО ДНЯ

Передислокація російських підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк.

За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування перекинуло значні сили "ДНР" на лінію фронту Авдіївка-Донецьк.

Військові аналітики повідомляють, що останніми днями інтенсивність російських атак на ділянці Авдіївка-Донецьк зменшилася, що може бути пов'язано з передислокацією сил "ДНР" до Бахмута.

Також, за даними інституту, російські наступальні дії навколо Авдіївки неухильно знижуються з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції біля цього населеного пункту всередині березня, а перекидання підрозділів "ДНР" до Бахмута може ще більше уповільнити російські зусилля на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Фахівці додають: російське військове командування може перекидати підрозділи "ДНР", що діють на добре захищеному напрямку Авдіївка-Донецьк, щоб не робити інші напрямки вразливими або забезпечити швидке підкріплення навколо міста Бахмут.

Крім того, йдеться в огляді, російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.

Основні висновки ISW за 27 травня:

  • Найманці групи "Вагнер", схоже, відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього знижуються.
  • Російське військове командування, можливо, перекидає сили так званої "ДНР", щоб відтіснити сили "Вагнера" з Бахмута.
  • Перекидання російських підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Разом із тим російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.
  • Бойовик Ігор Гіркін звинуватив фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина у плануванні перевороту проти нинішнього російського керівництва.
  • Українські офіційні особи спростували повідомлення західних ЗМІ про те, що китайський дипломат висловив зацікавленість у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів на тлі ймовірного відновлення російської інформаційної кампанії навколо переговорів.
  • Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп'янська та на південь від Кремінної.
  • Також вони продовжували безуспішні наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових логістичних вузлах на півдні Запорізької області.
  • ГУР України попередило 26 травня, що російські війська готуються до масштабних провокацій з метою створення радіологічної небезпеки на ЗАЕС.
  • Міністерство юстиції Росії зареєструвало 26 травня громадську організацію "Рада матерів дружин" як іноземного агента, що, ймовірно, має на меті стримати опір поточним і майбутнім зусиллям російських силових структур.
  • Російська влада нарощує зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити Росію як захисника українських дітей.

Теми: БахмутАвдіївкаДонецьквійна
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