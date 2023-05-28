ISW спрогнозував наслідки перегрупування російських військ у Бахмуті
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що вихід "вагнерівців" з Бахмута і передислокація в місто вояк так званої "ДНР" може знизити ворожі наступи на лінії Авдіївка-Донецьк.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики вказують на те, що найманці "Вагнера", схоже, відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та його околицях зменшилися.
Українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися до двох перестрілок на бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це скорочення тим, що росіяни надали допомогу на місці і перегрупували сили в цьому районі.
У звіті вказують на те, що заяви української сторони і засновника ПВК "Вагнер" співпадають щодо виходу найманців з Бахмута.
Експерти зазначають, що російське військове командування, можливо, перекидає сили так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР"), щоб відтіснити сили групи "Вагнера" в Бахмуті.
Передислокація російських підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк.
За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування перекинуло значні сили "ДНР" на лінію фронту Авдіївка-Донецьк.
Військові аналітики повідомляють, що останніми днями інтенсивність російських атак на ділянці Авдіївка-Донецьк зменшилася, що може бути пов'язано з передислокацією сил "ДНР" до Бахмута.
Також, за даними інституту, російські наступальні дії навколо Авдіївки неухильно знижуються з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції біля цього населеного пункту всередині березня, а перекидання підрозділів "ДНР" до Бахмута може ще більше уповільнити російські зусилля на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Фахівці додають: російське військове командування може перекидати підрозділи "ДНР", що діють на добре захищеному напрямку Авдіївка-Донецьк, щоб не робити інші напрямки вразливими або забезпечити швидке підкріплення навколо міста Бахмут.
Крім того, йдеться в огляді, російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.
Основні висновки ISW за 27 травня:
- Найманці групи "Вагнер", схоже, відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього знижуються.
- Російське військове командування, можливо, перекидає сили так званої "ДНР", щоб відтіснити сили "Вагнера" з Бахмута.
- Перекидання російських підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Разом із тим російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.
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