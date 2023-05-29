Поврежденное жилье и объекты инфраструктуры − последствия российской атаки в Киевской области
Понедельник, 29 мая 2023, 09:11
В результате ночной атаки россиян на Киевщине есть поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Небытова: "С 00:31 до 5:00 в области звучала воздушная тревога. Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки имеем повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет".
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Детали: Небытов опубликовал фото последствий ночной атаки − на них видно воронку, пожар и поврежденное здание.
Полиция продолжает устанавливать места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксировать последствия ночной атаки.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Киеве и ряде областей Украины после полуночи 29 мая была объявлена воздушная тревога, которая позже распространилась по всей Украине и продолжалась до 5 утра.
- Над Киевом Силы обороны уничтожили более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.
- Воздушные силы ВСУ соощили, что уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед" ночью 29 мая.