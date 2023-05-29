Поврежденное жилье и объекты инфраструктуры − последствия российской атаки в Киевской области

Здесь и далее фото из Telegram Андрея Небытова

В результате ночной атаки россиян на Киевщине есть поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "С 00:31 до 5:00 в области звучала воздушная тревога. Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки имеем повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет".

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Детали: Небытов опубликовал фото последствий ночной атаки − на них видно воронку, пожар и поврежденное здание.

Полиция продолжает устанавливать места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксировать последствия ночной атаки.

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