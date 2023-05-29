В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Понедельник, 29 мая 2023, 09:51
В ночь на 29 мая российская армия ударила по военному объекту в Хмельницкой области, уничтожено 5 летательных аппаратов.
Источник: Хмельницкая ОВА
Дословно: "Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный.
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На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.
Выведено из строя 5 летательных аппаратов".
Детали: Что именно удалось уничтожить во время вражеской атаки в ОВА не уточняют.
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Зато там отметили, что начали восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.
Данные о пострадавших уточняются.
Предыстория:
- В Киеве и ряде областей Украины после полуночи 29 мая была объявлена воздушная тревога, которая позже распространилась по всей Украине и продолжалась до 5 утра.
- В столице, Одессе и Хмельницкой области слышали взрывы. Сообщалось, что в Киеве, Львовской, Винницкой областях работала ПВО.
- Над Киевом Силы обороны уничтожили более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед" ночью 29 мая.