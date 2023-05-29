В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов

В ночь на 29 мая российская армия ударила по военному объекту в Хмельницкой области, уничтожено 5 летательных аппаратов.

Источник: Хмельницкая ОВА

Дословно: "Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный.

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На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Выведено из строя 5 летательных аппаратов".

Детали: Что именно удалось уничтожить во время вражеской атаки в ОВА не уточняют.

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Зато там отметили, что начали восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.

Данные о пострадавших уточняются.

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