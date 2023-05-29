Воздушники сбили 37 крылатых ракет и 29 "Шахедов" за ночь
Понедельник, 29 мая 2023, 08:37
Воздушные силы ВСУ уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед" ночью 29 мая.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "Уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня".
Детали: Сообщается, что ночью 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.
В общем враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
А с северного и южного направлений россияне атаковали иранскими БпЛА "Shahed-136/131". Всего было запущено около 35 ударных дронов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Киеве и ряде областей Украины после полуночи 29 мая была объявлена воздушная тревога, которая позже распространилась по всей Украине и продолжалась до 5 утра.
- В столице, Одессе и Хмельницкой области слышали взрывы. Сообщалось, что в Киеве, Львовской, Винницкой областях работала ПВО.
- Над Киевом Силы обороны уничтожили более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.