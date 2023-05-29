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Воздушники сбили 37 крылатых ракет и 29 "Шахедов" за ночь

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 08:37
Воздушники сбили 37 крылатых ракет и 29 Шахедов за ночь
Инфографика из Telegram Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед" ночью 29 мая.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня".

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Детали: Сообщается, что ночью 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.

В общем враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

А с северного и южного направлений россияне атаковали иранскими БпЛА "Shahed-136/131". Всего было запущено около 35 ударных дронов.

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Темы: ПВОбеспилотникиРосcия
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