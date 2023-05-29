В ОП "наехали" на Кличко и блогеров из-за фото обломков ракеты: Хайп дороже жизни?

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, а также сам руководитель ОП Андрей Ермак возмутились, что мэр Киева Виталий Кличко и некоторые блогеры опубликовали фото сбитой в Оболонском районе столицы российской ракет во время воздушной тревоги.

Источник: Подоляк и Ермак в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Хайп дороже жизни? По всей стране − воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.".

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Детали: Он отметил, что во время войны государство "не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру", но то, что чиновники распространяют критическую информацию "похоже на преступную халатность", а также на "злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio".

"Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования. Так же, как настоящая "взрослость" − это не о паспортном возрасте, а о понимании, что можно делать, а чего делать категорически не надо", − подытожил Подоляк.

Детали: Он не назвал никаких имен, но одним из первых обнародовал фото сбитой ракеты в Киеве столичный мэр Виталий Кличко. Также публиковал фото последствий российской атаки глава полиции Киевщины Андрей Небытов, и начальник КГВА − генерал-полковник Сергей Попко.

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Возмутился публикации фото и Ермак.

"Немного удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО. Мы постоянно говорим об угрозах от таких действий и ответственности за них. И эти угрозы касаются каждого", − отметил руководитель ОП, тоже не называя фамилий.

Он подчеркнул, что "такие действия являются вредными" и "несут угрозу обороноспособности".

Ругался на тех, кто публикует фото с места падения обломков российских ракет и дронов, и чиновник из команды Зеленского, министр культуры Александр Ткаченко.