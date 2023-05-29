Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП "наехали" на Кличко и блогеров из-за фото обломков ракеты: Хайп дороже жизни?

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 14:25
В ОП наехали на Кличко и блогеров из-за фото обломков ракеты: Хайп дороже жизни?
Сбитая ракета. Фото из Telegram Кличко

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, а также сам руководитель ОП Андрей Ермак возмутились, что мэр Киева Виталий Кличко и некоторые блогеры опубликовали фото сбитой в Оболонском районе столицы российской ракет во время воздушной тревоги.

Источник: Подоляк и Ермак в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Хайп дороже жизни? По всей стране − воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.".

Детали: Он отметил, что во время войны государство "не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру", но то, что чиновники распространяют критическую информацию "похоже на преступную халатность", а также на "злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio".

"Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования. Так же, как настоящая "взрослость" − это не о паспортном возрасте, а о понимании, что можно делать, а чего делать категорически не надо", − подытожил Подоляк.

Детали: Он не назвал никаких имен, но одним из первых обнародовал фото сбитой ракеты в Киеве столичный мэр Виталий Кличко. Также публиковал фото последствий российской атаки глава полиции Киевщины Андрей Небытов, и начальник КГВА − генерал-полковник Сергей Попко.

Возмутился публикации фото и Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

"Немного удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО. Мы постоянно говорим об угрозах от таких действий и ответственности за них. И эти угрозы касаются каждого", − отметил руководитель ОП, тоже не называя фамилий. 

Он подчеркнул, что "такие действия являются вредными" и "несут угрозу обороноспособности".

Ругался на тех, кто публикует фото с места падения обломков российских ракет и дронов, и чиновник из команды Зеленского, министр культуры Александр Ткаченко.

Темы: Офис президентаАндрей Ермаквоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Офис президента
Подоляк заявил, что контрнаступление продолжается уже несколько дней
Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области – ОП
Подоляк: Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: