ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении – Маляр
Пятница, 5 мая 2023, 15:48
Вооруженные силы Украины уничтожили места хранения боеприпасов членов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram и в эфире телемарафона новостей
Прямая речь: "Нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев. Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника".
Напомним: Ранее Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.
Что этому предшествовало:
- В ночь на 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал обращение к военному руководству России, в котором, в частности, раскритиковал ее непредоставление боеприпасов "вагнеровцам".
- Днем Пригожин обнародовал письмо в Минобороны, в котором утверждал, что 10 мая выводит остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны". Причиной он назвал отсутствие боеприпасов, без которых наемники обречены на "бессмысленную гибель".