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ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении – Маляр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 15:48
ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов Вагнера на Бахмутском направлении – Маляр
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин жалуется на недостаток боеприпасов, скрин из видеообращения к Генштабу и Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины уничтожили места хранения боеприпасов членов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram и в эфире телемарафона новостей 

Прямая речь: "Нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев. Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника".

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Напомним: Ранее Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

Что этому предшествовало: 

  • В ночь на 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал обращение к военному руководству России, в котором, в частности, раскритиковал ее непредоставление боеприпасов "вагнеровцам".
  • Днем Пригожин обнародовал письмо в Минобороны, в котором утверждал, что 10 мая выводит остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны". Причиной он назвал отсутствие боеприпасов, без которых наемники обречены на "бессмысленную гибель".

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Темы: Вооруженные силыВагнерБахмутМинобороны
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