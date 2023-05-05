ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении – Маляр

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин жалуется на недостаток боеприпасов, скрин из видеообращения к Генштабу и Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины уничтожили места хранения боеприпасов членов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram и в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев. Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника".

Напомним: Ранее Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

Что этому предшествовало: