РФ ударила по эвакуационной колонне, которая ехала из Бахмута: погибла пожилая женщина

Во время вывоза в безопасное место пятерых жителей Бахмута российские войска накрыли огнем эвакуационные экипажи. Погибла пожилая женщина, четырех других людей удалось спасти.

Источник: начальник полиции Донетчины Руслан Осипенко на сайте управления полиции в Донецкой области

Детали: По его словам, гражданские жители прятались в подвале в зоне активных боев и находились на грани истощения. Вся группа составляла примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта.

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Полицейские совместно с военными, ГСЧС и ОГА разработали и осуществили сложную операцию по их спасению.

Прямая речь: "Дорога крайне опасна, в этом районе по нам работает все - арта, РСЗО, минометы, ПТУРы. Поэтому выбрали ночное время, чтобы эвакуировать людей с наименьшим риском, а маршрут проработали совместно с ВСУ".

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Больше деталей: Осипенко рассказал, что людей забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение остальных неизвестно.

По дороге враг накрыл экипажи огнем. Пожилую женщину убило на глазах у сына, остальные люди не пострадали.

Прямая речь: "В безопасное место доставлены четверо мужчин, которые жили в этом укрытии не менее месяца. Их семьи были эвакуированы ранее. Практически у всех разрушено жилье. Люди питались из запасов, похудели".