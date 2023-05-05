Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вдарила по евакуаційній колоні, що їхала з Бахмута: загинула літня жінка

Євген КізіловП'ятниця, 5 травня 2023, 20:32

Під час вивезення в безпечне місце п'ятьох мешканців Бахмута російські війська накрили вогнем евакуаційні екіпажі. Загинула літня жінка, чотирьох інших людей вдалося врятувати.

Джерело: начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко на сайті управління поліції в Донецькій області

Деталі: За його словами, цивільні мешканці ховалися у підвалі в зоні активних боїв і перебували на межі виснаження. Вся група складала приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту.

Реклама:

Поліцейські спільно з військовими, ДСНС і ОДА розробили та здійснили складну операцію щодо їх порятунку.

Пряма мова: "Дорога вкрай небезпечна, в цьому районі по нас працює все – арта, РСЗВ, міномети, ПТУРи. Тому обрали нічний час, щоб евакуювати людей з найменшим ризиком, а маршрут опрацювали спільно із ЗСУ".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Осипенко розповів, що людей забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо.

Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали.

Пряма мова: "До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця. Їхні родини були евакуйовані раніше. Практично у всіх зруйновано житло. Люди харчувалися із запасів, схуднули".

Теми: Бахмутевакуаціяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: