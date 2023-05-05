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РФ вдарила по евакуаційній колоні, що їхала з Бахмута: загинула літня жінка

Євген КізіловП'ятниця, 5 травня 2023, 20:32

Під час вивезення в безпечне місце п'ятьох мешканців Бахмута російські війська накрили вогнем евакуаційні екіпажі. Загинула літня жінка, чотирьох інших людей вдалося врятувати.

Джерело: начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко на сайті управління поліції в Донецькій області

Деталі: За його словами, цивільні мешканці ховалися у підвалі в зоні активних боїв і перебували на межі виснаження. Вся група складала приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту.

Поліцейські спільно з військовими, ДСНС і ОДА розробили та здійснили складну операцію щодо їх порятунку.

Пряма мова: "Дорога вкрай небезпечна, в цьому районі по нас працює все – арта, РСЗВ, міномети, ПТУРи. Тому обрали нічний час, щоб евакуювати людей з найменшим ризиком, а маршрут опрацювали спільно із ЗСУ".

Більше деталей: Осипенко розповів, що людей забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо.

ВІДЕО ДНЯ

Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали.

Пряма мова: "До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця. Їхні родини були евакуйовані раніше. Практично у всіх зруйновано житло. Люди харчувалися із запасів, схуднули".

Теми: Бахмутевакуаціяжертви
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