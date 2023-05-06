Пригожин заявил, что передаст кадыровцам позиции в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции.

Реклама:

Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут".

Детали: Пригожин говорит, якобы в Бахмуте под контролем ВСУ осталось "чуть более двух квадратных километров".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ