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Пригожин заявил, что передаст кадыровцам позиции в Бахмуте

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 13:26
Пригожин заявил, что передаст кадыровцам позиции в Бахмуте
фото из телеграма Кадырова

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции.

Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут".

Детали: Пригожин говорит, якобы в Бахмуте под контролем ВСУ осталось "чуть более двух квадратных километров".

Что предшествовало:

  • 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
  • Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.

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Темы: БахмутвойнаПригожинКадыров
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