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МИД России обвинил Украину и "западных покровителей" в подрыве автомобиля Прилепина

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 01:49
МИД России обвинил Украину и западных покровителей в подрыве автомобиля Прилепина
ЗАХАР ПРИЛЕПИН, ФОТО GETTY IMAGES

МИД России назвал подрыв автомобиля с российским пропагандистом и писателем Захаром Прилепиным "террористическим актом", который якобы организовали и исполнили украинские власти при покровительстве "западных кураторов".

Источник: заявление МИД РФ

Дословно: "Российские правоохранительные органы выясняют все детали происшествия (подрыва авто с Прилепиным – ред.). Однако уже сейчас из материалов, полученных МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы".

Детали: В российском МИД заявили, что "ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинской власти, но и на ее западных покровителях, прежде всего на США".

Там считают, что отсутствие реакции со стороны Вашингтона на взрыв авто с пропагандистом является " саморазоблачительным для американских властей".

Предыстория:

  • В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.
  • Вскоре в Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.
  • Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.

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Темы: РосcияМИД
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