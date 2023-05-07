МИД России обвинил Украину и "западных покровителей" в подрыве автомобиля Прилепина

МИД России назвал подрыв автомобиля с российским пропагандистом и писателем Захаром Прилепиным "террористическим актом", который якобы организовали и исполнили украинские власти при покровительстве "западных кураторов".

Источник: заявление МИД РФ

Дословно: "Российские правоохранительные органы выясняют все детали происшествия (подрыва авто с Прилепиным – ред.). Однако уже сейчас из материалов, полученных МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы".

Реклама:

Детали: В российском МИД заявили, что "ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинской власти, но и на ее западных покровителях, прежде всего на США".

Там считают, что отсутствие реакции со стороны Вашингтона на взрыв авто с пропагандистом является " саморазоблачительным для американских властей".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ