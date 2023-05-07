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Россияне обстреливают Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 18:38
Россияне обстреливают Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами – Генштаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

В воскресенье российские войска нанесли по Украине 8 ракетных и 22 авиационных удара, Бахмут обстреливают зажигательными и фосфорными боеприпасами.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение этих суток противник нанес 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее на Харьковщине, в результате чего ранены 5 гражданских лиц. Кроме того, 5 российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 – по Херсонщине, без потерь. Также враг нанес 22 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и Никополю Днепропетровской области.

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Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общем, в течение суток враг совершил 39 атак.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леонивка и Костобобров Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречье, Орликовка, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леонивка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Ворожба и Искрисковщина Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочково, Малая Волчья, Нестерно и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Временка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности, это - Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Антоновка, Зеленовка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.

Темы: ГенштабБахмутвойна
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