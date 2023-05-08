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По всей Украине звучала воздушная тревога

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 12:46
По всей Украине звучала воздушная тревога
Скриншот с alerts.in.ua

Утром 8 мая власти объявляла воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась около 40-45 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 11:56 сирены начали звучать в Киевской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. А через несколько минут тревоги распространились на всю территорию страны.

Быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Позже представитель воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что тревогу объявили из-за того, что Россия подняла в небо МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Обновлено: В 12:36 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать на Волыни, Ровенщине, Полтавщине и Харьковщине. Через несколько минут тревогу отменили фактически по всей стране.

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По состоянию на 12:47 опасность сохраняется только в Черниговской области.

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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