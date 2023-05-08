По всей Украине звучала воздушная тревога
Утром 8 мая власти объявляла воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась около 40-45 мин.
Источник: карта тревог
Детали: В 11:56 сирены начали звучать в Киевской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. А через несколько минут тревоги распространились на всю территорию страны.
Быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".
Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
Позже представитель воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что тревогу объявили из-за того, что Россия подняла в небо МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Обновлено: В 12:36 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать на Волыни, Ровенщине, Полтавщине и Харьковщине. Через несколько минут тревогу отменили фактически по всей стране.
По состоянию на 12:47 опасность сохраняется только в Черниговской области.
Предыстория:
- Ночью 8 мая россияне атаковали территорию Украины иранскими ударными БпЛА "Shahed". 35 из 35 дронов украинские защитники уничтожили, но в столице есть разрушения в результате падения обломков, ранены 5 человек.
- Также в ночь на 8 мая Россия выпустила до 8 крылатых ракет Х-22 по Одесской области, часть из них не достигла цели.